Ligação Porto-Lisboa. Centenas de casas terão de ser destruídas com linha de alta velocidade

O projeto da linha de alta velocidade que ligará o Porto a Lisboa e atravessa a região vitivinícola da Bairrada não é consensual. O objetivo é diminuir o tempo de viagem entre as duas grandes cidades, mas há populações desesperadas já que as suas localidades poderão ficar praticamente destruídas. As soluções ainda estão a ser avaliadas e a obra ainda não arrancou, mas já é uma dor de cabeça para autarcas e munícipes.