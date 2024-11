Língua azul: carne de borrego vai ficar mais cara e pode faltar no Natal

O norte do Ribatejo está a ser severamente atingido pela doença da língua azul. Há explorações de ovelhas com perdas de quase 50%, os agricultores falam já de grandes prejuízos, mas os custos vão chegar a todos. A carne de borrego pode faltar no Natal e na Páscoa e vai chegar aos consumidores a preços bem mais elevados.