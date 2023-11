“Linguagem extremada”, Pedro Nuno Santos levado “ao colo” e “princesas do passado”: as reações da esquerda ao discurso de Montenegro

Pedro Nuno Santos considera que Luís Montenegro utilizou “linguagem extremada” e “pouco apropriada” para quem quer ser primeiro-ministro no seu discurso no 41º Congresso do PSD. Já José Luís Carneiro diz que o presidente do PSD “quer levar ao colo” Pedro Nuno Santos, por saber que “perde as eleições comigo”. Também Mariana Mortágua, uma das visadas de Montenegro, que a chamou de “Cinderela”, reagiu, dizendo que o social-democrata prefere recordar “princesas do passado” a apresentar medidas concretas para o país.