Linha de apoio às vítimas de abusos na Igreja já recebeu 23 pedidos de ajuda

A linha de abusos sexuais criada pela Igreja faz esta quinta-feira um mês. Fazemos o primeiro balanço do mecanismo criado depois do escândalo que abalou a Igreja Católica em Portugal, com a ajuda da psicóloga Rute Agulhas, que acompanha algumas das vítimas que contactam o Grupo Vita - O Grupo de Acompanhamento das situações de abuso sexual de crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal.