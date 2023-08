Lisboa é a cidade europeia onde as rendas das casas mais dispararam nos últimos meses. É o que destaca uma reportagem do Financial Times, que acrescenta mesmo que as medidas mais restritivas das rendas no pacote mais habitação pode ter sido responsável por grande parte da subida.

O jornal inglês faz um retrato da crise na habitação em toda a Europa e Portugal volta a ser destacado pelas piores razões.