Miguel Sousa Tavares analisa a política fiscal do Governo e as mudanças previstas nos impostos no Orçamento do Estado para 2024. Na "5ª Coluna", novo espaço de comentário semanal no Jornal Nacional da TVI, diz: "Acho que Lisboa fez uma grande asneira quando perdeu um grande presidente da Câmara chamado Fernando Medina, e não sei se ganhou com a troca, mas o Governo ganhou um bom ministro das Finanças".