Listas do Chega entregues a jornalistas continuam incompletas

As listas de doadores do Chega entregues este fim-de-semana por André Ventura aos jornalistas, após uma investigação da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), não incluem inúmeras doações ao partido em 2020 e 2021. Em causa, por exemplo, cerca de 40 mil euros de grandes empresários, numa altura em que o partido tinha apenas um deputado e pouca subvenção pública.