Lobo Xavier confirma: foi mesmo Costa que pediu a Marcelo para ouvir a PGR sobre a Operação Influencer

A revelação foi feita no programa O Princípio da Incerteza, da CNN Portugal. A presença de Lucília Gago em Belém no dia das detenções tem criado animosidade politica entre o ainda primeiro-ministro e o Presidente da República. Depois de Marcelo ter dito que chamou a procuradora a pedido do primeiro-ministro, Costa veio dizer que jamais revelaria o que conversa com o Presidente .