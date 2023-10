Com a guerra entre Israel e o Hamas a entrar na segunda semana, há três cenários possíveis para o desfecho do conflito. Para Paulo Portas, comentador da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), a grande questão é quão grande será o conflito.

Em Global o analista também olhou para o papel dos Estados Unidos em toda a guerra, destacando que os norte-americanos têm mantido uma capacidade de dialogar com várias partes, até, de forma indireta, com o Irão.