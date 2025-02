Lone Star inicia processo de entrada em bolsa do Novo Banco

Está dado o pontapé de saída para a venda do Novo Banco. Já está em marcha a entrada da instituição em bolsa. Num comunicado enviado ao mercado é referido que os principais acionistas do fundo norte-americano Lone Star, dono da maioria do capital do antigo BES, deram indicação à administração para iniciar um processo de oferta pública das ações. Entretanto sabe-se o valor do banco: está avaliado entre 4,8 mil milhões e 6,2 mil milhões de euros