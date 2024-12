Loures e Leiria sem urgências de pediatria e de obstetrícia este fim de semana

Nos últimos dias foram anunciados vários reforços para o Serviço Nacional de Saúde, com mais ambulâncias e mais equipas de emergência pré-hospitalar. Mas, com a chegada de mais um fim de semana, as urgências voltam a encerrar. Domingo é o pior dia, com sete serviços fechados. Loures e Leiria não têm resposta para grávidas e crianças