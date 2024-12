Lufthansa cria fábrica em Santa Maria da Feira e pretende criar mais de 700 postos de trabalho

A Lufthansa vai abrir uma fábrica de reparação de motores e componentes para aviões em Santa Maria da Feira e pretende criar mais de 700 postos de trabalho. O grupo alemão é um dos principais interessados na compra da TAP, mas, questionado sobre a relação de fatores, a empresa responde que este investimento é “independente do processo de privatização da companhia aérea", mas mostra o compromisso do grupo Lufthansa com Portugal.