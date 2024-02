Luís Montenegro assume compromisso com os polícias. Pedro Nuno Santos também - mas não "sob coação"

Luís Montenegro concorda com as reivindicações dos polícias e dos guardas, que se manifestam esta noite à porta do Capitólio, onde decorre o debate entre os dois principais candidatos a primeiro-ministro. O líder da AD quer “encetar um processo negocial” com os polícias de modo a “reparar a injustiça” criada pelo Governo socialista. Já Pedro Nuno Santos deixa “uma palavra de lamento”, mas diz que “não se negoceia sob coação”, manifestando “disponibilidade total” para chegar a acordo no momento certo.