Lula respondeu diretamente a quem protestou contra ele dentro do Parlamento: eis o momento da vénia

Deputados do Chega protestaram ruidosamente contra Lula da Silva durante o discurso do presidente brasileiro: deputados liderados por André Ventura empunharam cartazes com a bandeira da Ucrânia e contra a corrupção. Santos Silva exaltou-se e pediu educação: "Chega de porem vergonha no nome de Portugal", disse o presidente da Assembleia da República. Lula, antes de sair do hemiciclo, protagonizou este momento captado pelas câmaras: fez este gesto (irónico) dirigido aos deputados do Chega

