Já começou a cerimónia daquele que é considerado o casamento do ano. O filho do homem mais rico da Índia está a celebrar o seu casamento este fim de semana, numa festa extravagante, que custa milhões e conta com uma série de celebridades entre os convidados.

Na verdade, as celebrações já duram há sete meses, mas a boda propriamente dita começou na sexta-feira e dura até domingo.