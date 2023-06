Machado de guerra enterrado? Manuel Monteiro e Portas juntos à mesa, 25 anos depois

Há 25 anos que Manuel Monteiro e Paulo Portas, dois antigos presidentes do CDS-PP, não se sentavam à mesma mesa. O reencontro formal entre os dois foi esta terça-feira, numa conferência curiosamente organizada pelo próprio Manuel Monteiro, e para a qual convidou o inimigo de longa data.

Mas, a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) sabe que, nos últimos dias, o atual presidente Nuno Melo promoveu um almoço de reconciliação. E isto, porque há um toque a reunir no partido, a tentar dar um sinal de união para as próximas eleições.