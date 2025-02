Maçonaria no Governo. Montenegro escolhe três ministros maçons (e há ainda seis secretários de Estado)

No Governo de Luís Montenegro há, pelo menos, três ministros e seis secretários de Estado que foram iniciados em lojas maçónicas. Esta lista, que a TVI revela em exclusivo, começa no próprio primeiro-ministro e acaba no secretário de Estado que se tornou, na semana passada, na primeira baixa do Governo. Hernâni Dias é um dos membros da grande loja legal de Portugal.