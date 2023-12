Madeira imunizou mais de 1100 crianças contra Vírus Sincicial Respiratório. "Temos menos 40% de hospitalizações"

Em contraciclo com o que acontece nos serviços de urgência das várias unidades de saúde do continente, na Madeira respira-se de alívio. A procura às urgências e o número de hospitalizações – causadas pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR) – caiu a pique, quando comprado com igual período do ano anterior.

A estratégia do serviço regional de saúde, passa por uma campanha de imunização contra o VSR, de todos os bebés e crianças até aos dois anos, nascidas a partir de 1 de Abril de 2023. A diretora regional da saúde explicou que esta vacina é administrada gratuitamente, “durante a época VSR e tem uma durabilidade até 150 dias”. Bruna Gouveia lembrou que “temos, neste momento, uma cobertura da população alvo na ordem dos 92%, no que diz respeito às crianças que nasceram a partir de 1 de Novembro, altura em que iniciámos a campanha de imunização, a cobertura é já de 94%“.

A avaliação das primeiras nove semanas de vacinação revela um impacto positivo: “a diminuição da procura dos serviços de urgência por infeções respiratórias agudas baixas, em crianças com menos de dois anos, na ordem dos 36% e uma diminuição no número de hospitalizações na ordem dos 40%”, disse à TVI/ CNN Portugal a diretora regional da saúde.

O Governo Regional comprou 2400 doses desta vacina, num investimento total de meio milhão de euros. Na Madeira estão agora imunizadas, contra o VSR, 1154 crianças.