Madeira: Juiz de instrução ignora milhares de euros em notas

O juiz de instrução que teve em mãos o caso da Madeira ignorou por completo a circulação de 220 mil euros em dinheiro vivo nas contas do antigo autarca do Funchal. No despacho, que dá liberdade aos três arguidos e deixa cair todas as suspeitas de corrupção, Jorge Bernardes de Melo não escreve nem uma palavra sobre os milhares de euros encontrados na casa de Pedro Calado e da mãe ou sobre os depósitos em dinheiro feitos pelo motorista.