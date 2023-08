Madeira vive melhor ano turístico de sempre em 2023

Os turistas gastam cada vez mais em compras em Portugal. Os dados são de um estudo divulgado pelo Turismo de Portugal, que revela ainda que estes gastos foram superiores a três mil milhões de euros, mais 31,3% face ao ano anterior.

A Madeira, a viver o melhor ano turístico de sempre, acompanha esta tendência. O dinheiro nos cofres da hotelaria e da restauração continua a crescer. João Quintino, empresário da restauração, diz que os portugueses abriram, definitivamente, os cordões à bolsa, e “são os que mais gastam no restaurante".

Na Madeira, o alojamento hoteleiro tradicional oferece 34 mil camas e o alojamento local 23 mil. O Plano de Ordenamento de Turismo prevê um máximo de 40 mil camas em 2027. E se o mercado inglês e alemão lidera a procura, o mercado francês e belga está em franco crescimento.

Os hoteleiros não podiam estar mais satisfeitos com o retorno. O diretor do Hotel Next, avança que “estamos a ter resultados incríveis neste segundo trimestre”. Ricardo Augusto está francamente satisfeito com a taxa de ocupação que é, “ao dia de hoje, de 99%, o que representa um incremento muito grande em termos de números, também nos nossos restaurantes”.

Com um crescimento sem procedentes do número de turistas estrangeiros, a Madeira recebeu, ainda assim, em 2022, mais de meio milhão de portugueses. Este ano há um aumento de 11% de lugares em voos provenientes do continente português. Números que deixaram de ser sazonais e continuam a crescer neste arquipélago.