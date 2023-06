Por causa de uma "infeção bacteriana grave", Madonna adiou a digressão mundial que a traria de volta a Portugal em novembro. Uma versão musical "Sonho de Uma Noite de Verão" é uma das propostas da nova temporada do Teatro da Trindade em Lisboa. Inspirado na realidade difícil dos cuidadores informais, "Légua" com Carla Maciel é o filme português da semana nos cinemas. Foram as notícias do dia no Bairro das Artes do programa "Esta Manhã" da TVI