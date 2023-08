Madonna fez 65 anos em Lisboa. A festa de arromba foi assim: com direito a cavalos e bolo dourado

A festa de aniversário organizada por Madonna para celebrar os 65 anos de vida, em Lisboa, começou num veleiro, passou pelo Bairro Alto e terminou com um bolo de anos servido na capela do Palácio do Grilo. Alguns dos cerca de 100 convidados, incluindo vários portugueses, partilharam imagens nas redes sociais, que revelam como é que uma diva da pop celebra.