A família das gémeas luso-brasileiras, tratadas no Hospital de Santa Maria com um medicamento de quatro milhões de euros, avançou em tribunal com ações para impedir a comissão de inquérito de consultar os processos movidos pela seguradora no Brasil.

É um dado importante, uma vez que os deputados procuram clarificar se a colaboração do filho do Presidente da República terá permitido à seguradora Amil poupar milhões de euros, devido à administração gratuita do fármaco em Portugal.