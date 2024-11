Maior associação criminosa do Brasil está a tentar comprar clubes portugueses para lavar dinheiro?

O futebol português pode estar a ser utilizado para lavar dinheiro da maior organização criminosa do Brasil, o PCC - Primeiro Comando da Capital. Uma investigação do jornal Público revela que esta organização tentou comprar sociedades anónimas de clubes portugueses para lavar dinheiro. Derlei, um dos alegados envolvidos, nega em exclusivo à TVI qualquer relação com o grupo criminoso