Maior compra de meios aéreos contra incêndios para a frota do Estado começa com atraso

É a maior compra de meios aéreos em década e meia para a frota própria do Estado de combate a incêndios florestais, mas a concretização do contrato começa com um atraso de cerca de meio ano. A confirmação é avançada à redação da TVI pela Força Aérea Portuguesa. Os dois primeiros helicópteros médios Black Hawk comprados a uma empresa norte-americana deviam ter chegado a Portugal até ao final de março, mas a nova previsão aponta para o final do verão.

A Força Aérea sublinha, contudo, que estes meios aéreos não faziam parte do dispositivo de combate a fogos previsto para 2023.