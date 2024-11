Maior organização criminosa do Brasil estará a tentar comprar SAD's de clubes portugueses

O futebol português poderá estar a ser utilizado para lavar dinheiro da maior organização criminosa do Brasil. Uma investigação do jornal Público revela que o Primeiro Comando da Capital, também conhecido por PCC, está a tentar comprar sociedades anónimas de vários clubes portugueses. À TVI, um dos alegados envolvidos, o ex-jogador Derlei, hoje presidente da SAD do Fafe, nega tudo.