Mais consultas, mais cirurgias, mais partos: ULS de Coimbra bate recorde de assistência hospitalar

Em 2024, a Unidade Local de Saúde de Coimbra realizou mais de 66 mil cirurgias e assistiu mais de cinco mil partos, números que não se atingiam desde 2012. No balanço da atividade no novo modelo de organização que substituiu as administrações regionais de saúde, reconhece-se que ainda há números problemáticos mas acredita-se no potencial da nova forma de organizar o Serviço Nacional de Saúde