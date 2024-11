Mais de 14 mil americanos vivem em Portugal, mas tiveram dificuldades a encontrar casa

Enquanto o futuro dos americanos se decide do lado de lá do Atlântico, há mais de 14 mil que vivem em Portugal e escolheram o nosso país pela segurança e calma, mas também pela qualidade e custo de vida relativamente baixo. Mesmo longe, os americanos que vivem em Portugal estão muito preocupados com estas eleições e a tensão política foi um dos fatores que mais contribuiu para a mudança.