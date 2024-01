Mais de 150 pessoas envolvidas na organização e 300 jornalistas acreditados: nos bastidores do Congresso do PS

Pedro do Carmo, presidente da Comissão Organizadora do Congresso, guiou a visita pelos bastidores do congresso socialista. Pedro Nuno Santos tem direito a uma zona reservada para preparar os discursos e reunir-se com a equipa. Para os funcionários e membros da organização, um serviço de catering está à disposição. E depois há a parafernália de equipamento tão necessário a um evento como este.