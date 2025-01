Mais de 24 mil: SNS24 bate recorde de chamadas atendidas num só dia

A linha SNS24 atendeu esta quinta-feira um número recorde de chamadas, cerca de 24 mil, mais do dobro das registadas no dia 2 de janeiro de 2024 e uma média de 750 chamadas por hora. Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde admitem picos de procura, com tempos de espera elevados. O diretor executivo do SNS garante que há um esforço para tentar melhorar a resposta.