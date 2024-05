Mais de quatro mil deslocados: cheias no Brasil também atingem Uruguai e Argentina

No Brasil, o rio Guaíba aproxima-se de uma subida histórica. Nas próximas horas poderá atingir os 5,5 metros, um valor nunca registado. Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, poderá permanecer mais um mês debaixo de água. Esta tragédia ambiental já atinge o Uruguai e a Argentina, onde já foram deslocadas mais de quatro mil pessoas.