Mais dinheiro e mais efetivos deixam guardas prisionais satisfeitos

Depois do acordo com as forças de segurança, há agora "fumo branco" nas negociações entre o Governo e os guardas prisionais. Além do aumento do suplemento de missão para 300 euros, a ministra da Administração Interna aceitou abrir um concurso para admitir 225 novos elementos para vigiar as cadeias. O Sindicato Nacional do Corpo de Guarda Prisional expressou satisfação com o acordo, destacando que outros problemas foram desbloqueados durante os encontros com a tutela.