Na última sessão do CNN Town Hall, esta quarta-feira, a ministra da Habitação garante que “não é por falta de dinheiro” que serão apenas colocadas 320 casas no mercado, no âmbito do programa Mais Habitação, que foi aprovado em Parlamento.

“Este é o início, o primeiro passo de um programa que provavelmente será mais alargado”, argumenta Marina Gonçalves. “Quando falamos das políticas de habitação, não podemos falar de políticas isoladas”.