Mais recente sondagem nos EUA dá empate entre Kamala Harris e Donald Trump

Sondagem do The New York Times indica uma quebra para a candidata democrata face à penúltima sondagem. Donald Trump acusa a sua adversária de ter transformado os EUA no caixote do lixo do mundo e diz que ela é uma vergonha para o pais. Em contrapartida, uma ex-modelo garante que Trump é que teve um comportamento vergonhoso com ela, há mais de 30 anos. Stacey Williams diz que foi vítima de abusos sexuais por Trump.