Em Faro, a Associação Sindical dos Polícias protestou esta quinta-feira contra as políticas do Governo. Entre as razões do protesto estão as condições salariais e a Jornada Mundial da Juventude.

"Portugal não tem efetivos para um evento desta envergadura", garante João Francisco, da Associação Sindical dos Polícias, acrescentando que "para reforçar o comando de Lisboa os outros ficam desprotegidos".