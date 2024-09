Manuais digitais: as vantagens e os perigos da tecnologia na educação

Este ano vai ser a quinta vez que as escolas vão utilizar manuais digitais nas turmas do 5.º ao 9.º anos. O Governo travou o alargamento desta ferramenta aos alunos do primeiro ciclo, numa altura em que a discussão sobre a substituição dos livros por manuais digitais continua na ordem do dia, sobretudo depois e países como a Suécia terem recuado na medida.