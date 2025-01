Marcelo deixa aviso: direção-executiva do SNS "correu mal até aqui"

O Presidente da República não se pronuncia sobre a acumulação de funções que levou à demissão de Gandra D’Almeida do cargo de diretor-executivo do SNS. Em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa optou por fazer um breve resumo das funções de um diretor-executivo do SNS, cargo que, admite, tem corrido mal desde o início