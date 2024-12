Marcelo desvaloriza alerta de Centeno: "Sempre foi muito exigente e ortodoxo"

Depois do Banco de Portugal, liderado por Mário Centeno, ter avisado o Governo sobre a possibilidade do regresso dos défices, coube ao Presidente da República desvalorizar. Marcelo Rebelo de Sousa não pareceu muito preocupado e diz que o ex-ministro das Finanças sempre foi assim: muito agarrado e muito apertado, e que já não vai mudar com a idade.