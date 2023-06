Marcelo diz que é preciso “cortar os ramos mortos que atingem a árvore toda” (discurso na íntegra)

No seu discurso na cerimónia militar do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, no Peso da Régua, Marcelo Rebelo de Sousa pegou na vocação universalista do país e na luta da região do Douro para se projetar para deixar alguns recados, numa altura em que a política portuguesa continua centrada na polémica em torno do incidente no Ministério das Infraestruturas e no envolvimento do SIS na recuperação de um computador de um adjunto do ministro João Galamba.