Marcelo diz que medidas de Costa para os jovens "dão jeito em termos eleitorais" mas excluem parte do país: "Há mais mundo além dos jovens. Eu baixo sempre as expectativas"

Primeiro-ministro apresentou um conjunto de medidas para os mais jovens - que incluem um período de IRS Zero - mas o Presidente considera que ficam aquém - não só para os próprios jovens, e sobre isso dá o exemplo da habitação, mas também para as diferentes gerações do país. E Marcelo ironiza novamente com o otimismo de António Costa. "O senhor primeiro-ministro coloca a fasquia sempre muito alta. Às vezes eu digo 'não é alta demais?'. Mas ele lá sabe"