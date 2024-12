Marcelo diz que "tem de haver bom senso nas formas de luta adotadas". Ventura reage: "Parece uma maneira de se cobrir"

O Presidente da República nunca disse o nome, mas puxou as orelhas ao Chega pelo protesto das tarjas expostas na fachada do Parlamento. Marcelo pede bom senso nas manifestações políticas, mas revela que até concorda em parte com a indignação de André Ventura. O chefe de Estado admite que preferia que o fim do corte no salário dos políticos só produzisse efeitos para os novos mandatos. André Ventura acusa o Presidente de cobardia.