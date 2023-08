Marcelo levou o pacote Mais Habitação para ler nas férias: só ainda não decidiu o que vai fazer com ele, apesar de não ver inconstitucionalidade

Há um novo tabu à Marcelo Rebelo de Sousa: o Presidente da República não encontrou qualquer inconstitucionalidade no pacote Mais Habitação do Governo que levou para ler nas férias, mas não revela se vai promulgar ou vetar o documento. Em exclusivo à TVI e CNN Portugal, no Algarve, adiantou que está a pesar a decisão, porque está em causa um dos maiores problemas atuais dos portugueses: a habitação.