Marcelo rejeita mais esclarecimentos sobre gémeas do Santa Maria. “O que tinha a dizer, disse a 4 de novembro”

Marcelo Rebelo de Sousa rejeitou fazer esclarecimentos adicionais sobre a alegada cunha presidencial às gémeas luso-brasileiras, que foram tratadas no Hospital de Santa Maria com o tratamento mais caro do mundo. “O que tinha a dizer, disse no dia 4 de novembro. Espero pela investigação. Respeito sempre todos os processos e não me pronuncio sobre eles”. O Presidente da República lembra todas as entidades que referiu na altura, “às quais não falei”.