Marcelo sobre medidas para a imigração: "Uma resposta urgentíssima que todos nós esperamos que venha"

Marcelo Rebelo de Sousa promulgou segunda-feira o diploma com as novas regras para a imigração. Esta terça-feira, o Presidente da República explicou as razões da urgência desta decisão e disse esperar que as medidas não sirvam só para resolver a situação de quem cá está, mas também tragam melhorias nos consulados para "resolver a vida" de milhares de pessoas que querem vir para Portugal