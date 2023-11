Marcelo sobre suspeitas de cunha no Santa Maria: "A família do presidente não foi eleita"

Na sequência da reportagem da TVI, do mesmo grupo da CNN Portugal, sobre suspeitas que envolvem o Presidente da República no favorecimento do tratamento de duas gémeas lusobrasileiras no Santa Maria, Marcelo Rebelo de Sousa admite que as suspeitas são graves e no limite até podem constituir crime para o político que possa ter feito pressão sobre o hospital, mas garante que não tem nada a ver com o assunto.