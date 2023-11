Marcelo suspeito de “cunha” para tratamento de duas gémeas no Santa Maria

O Hospital de Santa Maria abriu uma auditoria para perceber como é que duas gémeas que vivem no Brasil receberam em Lisboa um tratamento de quatro milhões de euros. Há suspeitas de que isso tenha acontecido por influência do Presidente da República, mas Marcelo Rebelo de Sousa nega a situação. Apesar de um parecer contra de todos os neuropediatras do hospital, o tratamento avançou mesmo e as suspeitas admitem que possa ter sido por influência do chefe de Estado. O programa Exclusivo, do Jornal Nacional da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), intercetou a mãe das crianças a admitir que recorreu a uma “cunha” do Presidente da República.