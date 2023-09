Marcham "pelo futuro" desde 2019 e passaram dos atos pacíficos aos mais radicais. As protagonistas do ataque político ao ministro do Ambiente

As ativistas que protagonizaram o protesto contra o ministro do Ambiente têm 19 e 20 anos, estudam antropologia e direito, e são as mesmas que bloquearam o Conselho de Ministros na semana passada.

Os protestos que têm desencadeado, e que prometem tornar cada vez mais agressivos, têm tanto de climático como de político.

Elas não aceitam que um ministro do Ambiente se sente à mesa da Galp e EDP, empresas que as ativistas acusam de estar a lucrar com a crise climática e com o aumento do custo de vida.