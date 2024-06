Marchas populares regressam à Covilhã com colaboração intergeracional

As marchas populares regressam à Covilhã a 15 de junho, destacando-se uma marcha que aposta na colaboração entre gerações. Alunos da Universidade da Beira Interior e utentes do Centro de Atividades juntaram-se no MODATEX para confecionar os trajes que serão usados no desfile, promovendo a união e a partilha de conhecimentos entre jovens e idosos.