Mariana Mortágua: "Nenhuma sociedade alguma vez melhorou com discurso de ódio"

Mariana Mortágua esteve presente no Arraial Multicultural Antirracista, este sábado, no Intendente, em Lisboa: "Cada vez que uma pequena minoria quer afirmar o ódio e a violência em Portugal, há uma grande maioria que se levanta pela decência, pelos direitos humanos e que diz que Portugal tem o dever de integrar toda a gente que nos procura para uma vida melhor", afimou a líder do Bloco de Esquerda, sublinhando ainda a importância dos imigrantes na economia portuguesa. "Nenhuma sociedade alguma vez melhorou com discurso de ódio", disse, acrescentando ainda que "o incitamento ao ódio é proibido pela Constituição Portuguesa".