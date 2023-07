Mariana Mortágua: “Questionário para fiscalizar governantes era uma anedota. António Costa falhou”

A coordenadora do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua marcou presença este sábado na Marcha do Orgulho LGBT do Porto, onde acusou o autarca Rui Moreira de tentar “boicotar a democracia”.

É também abordada a demissão do ex-secretário de Estado da Defesa Marco Capitão Ferreira. “Depois dos factos, que apontam para factos muito graves, era expectável que se demitisse, era o mínimo que podia ser feito”, considerou.

A bloquista criticou o mecanismo de fiscalização de governantes encontrado por António Costa, considerando o questionário “uma anedota”. Mortágua lamentou que esteja a crescer a ideia que se trata de “fenómenos reiterados” de abusos no ministério da Defesa.